PRF apreende carga de celulares e eletrônicos durante abordagem | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 170 itens eletrônicos sem documentação fiscal na tarde do último domingo, 12. O fato foi registrado no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, sudoeste baiano.

Por volta das 16 horas, PRFs abordaram um ônibus interestadual, que vinha de São Paulo (SP) e tinha como destino a cidade de São José do Egito (PE). Procedeu-se uma fiscalização detalhada e durante a vistoria foram encontrados, entre as bagagens, caixas com celulares e eletrônicos de última geração, sem o devido despacho aduaneiro. Ao todo, foram apreendidos 171 itens eletrônicos entre smartphones, tablets, câmeras e cigarros eletrônicos.

Questionado, o motorista disse que as caixas foram embarcadas no estado de São Paulo e relatou desconhecer o conteúdo das mercadorias despachadas. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Vitória da Conquista (BA), para adoção das medidas cabíveis.