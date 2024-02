PRF apreende contrabando em trecho baiano da BR-116 | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira, 10, uma quantidade de mercadorias transportadas de forma irregular, totalizando 169 itens. O flagrante aconteceu em frente ao posto da PRF de Vitória da Conquista (Km 830 da BR-116).

Segundo a PRF, a ocorrência foi registrada por volta das 10h30 durante abordagem a um ônibus de turismo que saiu de São Paulo e tinha como destino final a cidade de Palmeiras dos Índios (AL).

Procedeu-se uma fiscalização detalhada e durante a vistoria foram encontrados, entre as bagagens, caixas com perfumes de origem estrangeira, além de cigarros eletrônicos, insumos/essências que possuem comercialização proibida pela ANVISA no Brasil, caracterizando assim, contrabando de mercadorias.

Entre os produtos apreendidos estão 96 unidades de colônias de marcas mundialmente conhecidas que estavam sem a documentação comprobatória, motivo pelo qual os frascos de perfumes foram encaminhados para a Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ-BA).

Já as 73 unidades de dispositivos eletrônicos e insumos foram encaminhados para a Secretaria da Receita Federal, pelo crime de contrabando de mercadorias.



Todo o material foi despachado por encomenda e será possível rastrear e investigar os responsáveis pelo transporte dos produtos.