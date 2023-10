PRF apreende mais de 30 kg de drogas durante operação na BR 116 | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 32 kg de drogas durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, na BR 116, em Vitória da Conquista. A mercadoria ilegal foi encontrada em veículo que seguia de São Paulo para o interior do Ceará, transportava clandestinamente 17,4kg de cocaína e 15,3kg de maconha.

Segundo a PRF, a operação, que teve como foco a repressão à criminalidade, resultou na abordagem de um automóvel com três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher. Durante a fiscalização, os policiais descobriram os ilícitos no porta-malas do veículo, levando à apreensão das substâncias ilícitas.

A corporação ainda informou que o passageiro do veículo afirmou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte das drogas até o interior do Ceará. Por outro lado, o condutor do veículo alegou que foi contratado apenas para fazer a viagem e não tinha conhecimento da presença dos entorpecentes no veículo. A mulher também afirmou desconhecer a existência das substâncias proibidas em seu automóvel.

Todos os envolvidos, juntamente com as drogas apreendidas, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Vitória da Conquista, onde o flagrante foi registrado.