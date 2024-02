PRF faz homenagem a policial de 36 anos vítima de AVC após treinamento | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma homenagem emocionante ao inspetor Edimar Nascimento Franca, 36 anos, que faleceu depois de não resistir a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que culminou em morte encefálica. Edimar passou mal durante um treino com policiais militares do Pelotão da Caatinga, no Sertão de Sergipe.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Sergipe (Sinprf-SE), o policial estava lotado na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, e, apesar de já ter concluído cursos de capacitação, estava treinando por conta própria com os militares, em Nossa Senhora da Glória. Ele passou mal no final do treino e foi levado ao hospital da cidade em estado grave. No mesmo dia, foi transferido para outra unidade.

Procurada, a Polícia Militar de Sergipe informou que Edimar Nascimento saiu com os militares para uma atividade física simples quando foi visitar policiais do grupamento com quais tinha amizade. Também informou que ele era totalmente apto fisicamente e não estava em realização de curso de treinamento, logo, não precisaria de autorização para a atividade.



Nas redes sociais, a instituição publicou um vídeo em que alguns policiais aparecem aplaudindo Edimar, que era lotado no Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia de Paulo Afonso, e ingressou na instituição em 2016.



"Foi um profissional aguerrido, dedicado e muito querido por todos onde trabalhou. Suas atividades foram destacadas pelo extremo profissionalismo, disponibilidade e sensibilidade", escreveu a PRF.