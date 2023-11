PRF: homens são presos por porte de arma ilegal em Alagoinhas | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens durante abordagem no Km 101 da BR 101, trecho do município de Alagoinhas (BA). No banco do passageiro foi encontrado um revólver calibre .38 e 6 munições intactas.

No decorrer da abordagem os policiais notaram que os dois ocupantes do veículo estavam com indícios de embriaguez. Ao realizar o teste do etilômetro no condutor, o aparelho indicou o teor de 0,71 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

De acordo com a PRF, diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia civil local para adoção das medidas.

