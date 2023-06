PRF inicia Operação Corpus Christi na Bahia nesta quarta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia dará início, às 0h desta quarta-feira, 7, à Operação Corpus Christi 2023. A ação, com foco na redução de acidentes e a promoção da segurança para quem vai viajar nesse período, segue até às 23h59 de domingo, 11.

Durante os cinco dias de atividades, a operação contará com reforço na fiscalização em todas as rodovias e estradas federais do estado. Ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e excesso de velocidade estarão no foco da fiscalização.

Segundo a PRF, neste feriado não haverá restrição de tráfego para os veículos de carga com dimensões e peso excedentes.