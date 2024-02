PRF prende contrabandista e apreende 430.000 maços de cigarros | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 430.000 maços de cigarros, na tarde desta segunda-feira , 19, em Paulo Afonso. O caso aconteceu por volta das 14h, e o caminhoneiro foi preso pelo crime de contrabando.



Segundo a PRF, a apreensão ocorreu durante fiscalização voltada ao combate ao crime e de enfraquecimento às organizações criminosas, realizada por policiais rodoviários federais.

Os policiais abordaram uma carreta graneleiro com placas do Pernambuco. Foram solicitados os documentos de porte obrigatório e durante a entrevista o motorista disse que a carroceria do caminhão estava vazia. Acrescentou também que saiu de Feira de Santana para carregar de cocos na cidade de Rodelas e que após o embarque a mercadoria seria levada para o estado de São Paulo

Em revista ao interior do compartimento de carga, os policiais encontraram caixas de cigarro, de origem paraguaia, totalizando 430 mil maços. Essa apreensão deu um prejuízo de quase de R$ 1,5 milhão no crime organizado.

O homem foi preso pelo crime de contrabando e apresentado a autoridade policial com todo material do crime na Delegacia de Polícia Judiciária. A pena base para o crime de contrabando e descaminho varia de 2 a 5 anos de reclusão.