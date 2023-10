PRF prende dois motoristas bêbados durante operação na BA | A TARDE

Dois homens, um de 58 anos e outro de 38, foram presos por dirigirem alcoolizados nas cidades de Luís Eduardo Magalhães e Seabra, no oeste da Bahia, durante a Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No dia 13, por volta das 13h30, uma equipe da PRF em atendimento a um acidente de trânsito no km 894.0 da BR 242, no município de Luís Eduardo Magalhães, foi informada por diversos usuários da rodovia sobre a conduta perigosa de um caminhão de cor branca, identificado com inscrições de uma certa empresa.

O veículo estava se descolando de forma perigosa, colocando em risco outros usuários da estrada e gerando a possibilidade de um acidente iminente.

A equipe de PRF visualizou um veículo correspondendo à descrição e tentou, por meio de sinais visuais e sonoros, ordenar a parada para fiscalização. No entanto, o condutor do caminhão desobedeceu a ordem e acelerou, tentando fugir da equipe PRF. Foi feito uma acompanhamento tático para imobilizar o veículo e garantir a segurança viária.

Após cerca de 2 km de perseguição e inúmeras tentativas de imobilização, o motorista parou na faixa principal de tráfego no sentido decrescente da rodovia. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e concordou em se submeter ao teste de alcoolemia, que revelou um teor de 0.85 mg/L, configurando crime de trânsito.

De acordo com a PRF, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Luís Eduardo Magalhães para os procedimentos legais cabíveis.

A outra prisão aconteceu na madrugada de sábado, 14, por volta das 2h30, uma equipe da PRF realizava ronda no km 428 da BR 242, no município de Seabra (BA), quando se deparou com uma situação preocupante.

Um motociclista estava transitando pela contramão de direção e, ao ser abordado, foi notado algumas lesões no condutor e sinais de embriaguez. Ele foi submetido a um exame de alcoolemia, que apontou um teor de 0.93 mg/L, configurando crime de trânsito. Além disso, o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem foi conduzido à Polícia Civil de Seabra, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

A PRF alertou que quem bebe e dirige coloca em risco não só sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros.Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.