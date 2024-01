PRF prende homem por dirigir embriagado em estrada baiana | A TARDE

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por dirigir embriagado no km 265, da estrada da BR 030, em Caetité, no centro sul da Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira, 22.

Conforme a corporação, os policiais realizavam ronda entre Caetité e Guanambi quando presenciaram um condutor dirigindo de forma perigosa, invadindo o lado oposto da via e quase colidindo com os demais veículos. A equipe deu ordem de parada ao condutor, porém o mesmo não obedeceu, acelerando o seu veículo e entrando no perímetro urbano de Caetité, sendo alcançado no centro da cidade, nas proximidades da Rodoviária.

Após a abordagem, foi realizado o teste do etilômetro com o condutor do veículo, que acusou o teor de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade para realização dos procedimentos legais.