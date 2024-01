PRF recupera 4 veículos com ocorrências de furto e roubo na Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou quatro veículos roubados. As ocorrências foram registradas no último final de semana, durante a operação Natal, na região sul do estado.

Na sexta-feira (22), por volta das 11 horas, a equipe recebeu denúncia de um veículo FIAT/STRADA branco realizando manobras perigosas no KM 595 da BR 101, em Camacan (BA). Ao perceber a presença da equipe, o condutor fugiu. O veículo foi encontrado cerca de um quilômetro adiante, colidido em uma árvore e sem ocupantes. Após identificação veicular, constatou-se que o veículo foi furtado na cidade de Itabela (BA).

No sábado (23), por volta das 10 horas, os policiais fiscalizavam o Km 52 da BR 415, trecho do município de Itabuna (BA), quando deram ordem de parada a uma HONDA/C100 BIZ. No decorrer da fiscalização, os policiais constataram que os elementos identificadores da motocicleta estavam suprimidos.

No domingo (24), no KM 22 da BR 415, próximo a Ilhéus (BA), os PRFs abordaram uma motocicleta HONDA/CG 160 com sinais de adulteração nos elementos identificadores. Após uma análise detalhada, identificou-se que o veículo original tinha uma restrição por furto registrada em Simões Filho (BA). O condutor, questionado, afirmou que a moto pertencia a um conhecido e que a alugava para seu deslocamento diário.

Já na tarde de segunda-feira (25), no KM 403 da BR 101, em Ibirapitanga (BA), os policiais abordaram um veículo HONDA/CG 160 de cor azul com elementos identificadores adulterados. Após a identificação veicular, a equipe encontrou o veículo original, registrado como roubado em São Paulo (SP).

Todas as ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil competente para adoção das medidas que a lei requer.