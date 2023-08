PRF recupera moto roubada antes de dona saber sobre o furto

Equipe de policiais Rodoviários Federais da Unidade Operacional de Feira de Santana, na tarde de sexta-feira, 18, recuperou moto que havia acabado de ser furtada e a proprietária ainda não tinha conhecimento do desaparecimento e furto do seu veículo.

Entenda o caso, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal:

Ao realizar ronda na BR 116, KM 428, em Feira de Santana, a equipe de PRFs realizou abordagem a uma motocicleta que era conduzida em atitude suspeita, o condutor deslocava-se em rodovia federal debruçado sobre a motocicleta, quase deitado. Após receber ordem de parada, o condutor de imediato, após desembarcar, retirou a chave da motocicleta que permaneceu ligada, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante entrevista, o condutor demostrou nervosismo e por diversas vezes foi evasivo em suas respostas. Informou que a ingnição apresentava problemas; que a motocicleta pertencia a uma amiga e informações divergentes quanto ao destino...

Ao ser solicitado à apresentar CNH e documentação do veículo, o condutor informou não ser habilitado e apresentou o documento de licenciamento do veículo que estava dentro de uma bolsa feminina no bagageiro da motocicleta. Após consulta aos sistemas internos, constatou-se que o condutor da motocicleta já tinha diversas passagens criminais por furto e roubo de motocicletas.

Com as informações prestadas e a sagacidade da equipe de PRFs, o condutor, juntamente com a motocicleta foram encaminhados até o Posto da PRF para aprofundamento da fiscalização. A equipe ordinária que atendia a ocorrência, com ajuda de PRFs lotados no setor de inteligência, conseguiram rastrear, identificar e entrar em contato com a filha da proprietária da motocicleta, quem estava de posse do veículo no momento do furto.

Em comunicação telefônica com os policiais, a filha da proprietária informou que a motocicleta estava com ela, estacionada em frente ao seu trabalho. O policial solicitou então que ela verificasse se sua motocicleta realmente encontrava-se onde ela havia deixado, e para surpresa dela, a motocicleta não estava lá.

Os policiais deram voz de prisão ao condutor da motocicleta que foi encaminhado para delegacia, onde o boletim de ocorrência de furto foi lavrado depois da recuperação da motocicleta. Na revista pessoal, os PRFs encontraram, no bolso do infrator social, a micha utilizada para o furto da motocicleta.