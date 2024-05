PRF recupera quase 30 veículos em seis dias durante operação na Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 29 veículos entre os dias 18 de abril e a 24 deste mês de abril na Bahia. A Operação Atena executada junto com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), recuperou 6 carros e 23 motocicletas.

O objetivo da operação é combater as fraudes veiculares. De acordo com a PRF, neste ano, foram interceptados 279 veículos fraudados com registros de ocorrências de roubo ou furto, o que tem sido um problema recorrente da segurança pública na Bahia.

Durante a operação foram identificados documentos falsos ou falsificados, assim como veículos adulterados, roubados e furtados.