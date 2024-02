PRF resgata 29 pássaros silvestres em ônibus de viagem | A TARDE

Policiais rodoviários federais resgataram no sábado, 17, 29 pássaros silvestres, no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista (BA), região sudoeste da Bahia. A equipe abordou um ônibus interestadual que seguia de Ribeirão Preto (SP) para Pedrinhas (SE).

As aves das espécies canário-da-terra-verdadeiro, coleirinho e canário belga pertenciam a 5 pessoas diferentes e estavam aprisionadas em pequenas gaiolas, demonstrando situação de maus tratos. Nenhum dos passageiros flagrados com os pássaros possuía autorização para criação de animais silvestres emitida pelos órgãos ambientais.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e os passageiros responderão na Justiça por crime contra o meio ambiente. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental CETAS, onde receberam os primeiros cuidados para depois serem devolvidos à natureza.