Primeira fase do Beach Club Pé na Areia é inaugurada | A TARDE

Foi aberta a primeira fase do beach club Pé na Areia, no Village Itaparica. Inaugurado na sexta-feira, 15, os proprietários, convidados e jornalistas já puderam desfrutar de um ambiente exclusivo e com diversas atrações com samba, cerveja, acarajé, culinária baiana e, é claro, banhos de mar e piscina do empreendimento

Na inauguração, os convidados de Samuel Goldstein, CEO da Eidom Empreendimentos, braço imobiliário da Lorinvest, responsável pelo Village Itaparica, se divertiram no bar da praia, no restaurante e piscina com um deck de 250 m². Além das quadras de tênis, o espaço de lazer conta ainda com duas quadras de beach tennis, parque infantil, amplo estacionamento e trenzinho para transporte da recepção até a praia.

Além de todas essas comodidades, o Village Itaparica tem uma das maiores piscinas naturais do mundo, um paraíso marinho cercado por vegetação exuberante e rico em corais. Vale ressaltar que o “Pé na Areia” não é exclusividade dos proprietários dos apartamentos, que poderão usufruir de uma área VIP exclusiva e uma série de benefícios. Os visitantes também terão acesso a algumas atrações e comodidades do beach club.

TORNEIO DE TÊNIS

O torneio, que já é tradicional na Bahia e faz parte do calendário do esporte, está reunindo tenistas amadores de diversas cidades brasileiras. Cerca de 130 atletas irão disputar 100 jogos durante os três dias de evento, nas quatro quadras do complexo, que foram todas reformadas para sediar a final do circuito.

Com essa iniciativa, o Village Itaparica resgata uma tradição que faz parte da história do tênis brasileiro e mundial. No passado, as quadras do Club Med Itaparica foram palco de importantes campeonatos e torneios disputados pelos principais jogadores do mundo. Nos anos 80 e 90, passaram por lá nomes que fazem parte do hall da fama do esporte como Gabriela Sabatini, Andre Agassi, Bjorn Borg e o brasileiro Guga.

O torneio está sendo disputados nas categorias: sênior (acima de 40 anos), infanto e juvenil (de 10 a 18 anos), feminino e iniciante. O Village Itaparica vai premiar os primeiros colocados - campeões e vice de cada categoria - com até R$ 5 mil.

O torneio deve receber cerca de 400 pessoas nos três dias de evento, entre atletas, familiares, proprietários do Village Itaparica e convidados. Eles terão à disposição infraestrutura de alimentação com food trucks e trenzinho para conduzir os tenistas e convidados até o local das quadras, além de atrações como samba de roda com jovens da comunidade da Ilha de Itaparica.

Sobre a Eindom

A Eindom Empreendimentos Imobiliários é uma das empresas da Lorinvest. Impulsionados pelo DNA empreendedor do norueguês Erling Lorentzen - que plantou a primeira floresta de eucalipto do Brasil - a Lorinvest possui operações estruturadas em cinco eixos estratégicos: transporte e logística, ativos biológicos, soluções financeiras e tecnologia industrial e saúde, sempre com o compromisso com ESG e respeitando os mais altos padrões de transparência e sustentabilidade.