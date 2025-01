Primeiro Celebra Salvador une fé, oração e show de Celina Borges na Paróquia Divino Espírito Santo - Vale dos Lagos

- Foto: Reprodução/Google Street

Em preparação para o Natal, a chegada do Menino Jesus, a Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no bairro Vale dos Lagos, realizará neste sábado (21) a primeira edição do Celebra Salvador, um evento que une fé, louvor e solidariedade.

Os portões serão abertos às 13h, dando início a uma programação especial. Durante o evento, os fiéis poderão participar de momentos de oração, como o Terço da Misericórdia e o Terço da Batalha, além de um show musical com Murilo Carigé que antecederá a Missa por Cura e Libertação, celebrada às 16h30 pelo Padre Jaciel Bezerra.

Encerrando a noite, a cantora Celina Borges, uma das maiores referências da música católica no Brasil, subirá ao palco com um show emocionante que promete tocar os corações e inspirar os fiéis em sua caminhada de fé.

Renomada cantora e compositora católica brasileira, Celina Borges possui mais de 35 anos de trajetória na música religiosa, sendo uma das principais referências da Renovação Carismática Católica (RCC). Com uma voz marcante e interpretações profundas, Celina é conhecida por sucessos como “Tudo Posso” e “Alegria e Mística”. Sua música, que reflete uma espiritualidade intensa, já emocionou fiéis em todo o Brasil e no exterior, consolidando seu papel como um dos grandes nomes da música católica contemporânea.

Para participar, os fiéis deverão doar um quilo de alimento e fraldas descartáveis. As doações serão destinadas às crianças assistidas pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), reforçando o compromisso cristão com a caridade.

Serviço:

Data: Sábado, 21 de dezembro

Horário: Abertura dos portões às 13h

Local: Paróquia Divino Espírito Santo, Vale dos Lagos (Salvador)

O I° Celebra Salvador marca o início de uma nova tradição na Paróquia Divino Espírito Santo - Vale dos Lagos, unindo oração, louvor e solidariedade em um evento pensado para tocar os corações e renovar a esperança. A expectativa é de que este seja o primeiro de muitos encontros que continuarão a celebrar a fé em Salvador e a fortalecer os laços da comunidade cristã.