Principal liderança de facção é presa após sequestrar empresário | A TARDE

Uma ação da Polícia Militar resultou no resgate de empresário que havia sido sequestrado e na prisão de três criminosos, no município de Ouriçangas, centro norte da Bahia. Entre os suspeitos, a principal liderança em Santo Amaro de uma das maiores facções criminosas do país, um homem identificado pelo apelido de "Fuscão".

Leia mais:

>> PF deflagra operação em combate ao plantio ilícito de maconha na Bahia

Além de ser apontado como líder do tráfico na cidade, Fuscão é investigado por diversos homicídios, entre eles um ataque em fevereiro deste ano, o qual resultou na morte de dois homens e deixou outras duas pessoas feridas em dois bairros do mesmo município.

Segundo apurações do Portal A TARDE, Fuscão, acompanhado de mais três criminosos, 'tomaram de assalto' um Onix Cinza pouco antes de sequestrar o dono Mercadinho no Coqueiro de Ouriçangas. Porém, com pouco combustível, o quarteto, portando arma longa, tentou roubar um outro veículo, Fox prata que é de um policial militar da 97ª CIPM, que reagiu a abordagem.

Fuscão e comparsas foram presos após sequestrar empresário | Foto: Reprodução

A ação terminou com três dos quatro suspeitos capturados. O quarto conseguiu escapar e segue sendo procurado. O caso aconteceu na Estrada entre as cidades de Irará e Ouriçangas. Metralhadora, pistolas, munições e outros materiais foram apreendidos com os suspeitos.