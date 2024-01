Procurado na Paraíba, suspeito de homicídio é preso em Juazeiro | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta quarta-feira, 27, na Avenida Irmã Dulce, no bairro Alto da Aliança, município de Juazeiro, no norte do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito é procurado na Paraíba e responde pelos crimes de homicídio e roubo. Ele foi localizado por volta das 8h, em cumprimento da Operação Força Total.

Ao realizar consulta no sistema de justiça, os militares verificaram que o homem tinha dois mandados de prisão oriundos da Paraíba.

O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde foi feito o procedimento de apresentação.