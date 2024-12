Prodeagro investirá quase R$50 milhões no Oeste da Bahia em 2025

- Foto: Divulgação

O Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro) investirá R$49 milhões durante o ano de 2025 em ações estratégicas que visam fortalecer a infraestrutura, modernizar processos produtivos e promover o desenvolvimento sustentável no oeste baiano. O anúncio ocorreu durante a 33ª edição da Fenagro, realizada em Salvador, em reunião do Prodeagro no estande da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri).

O encontro definiu os projetos prioritários para o setor agropecuário do Estado em 2025, que serão coordenados pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

O secretário da Seagri, Wallison Torres, enfatizou a importância da parceria entre o governo e os produtores rurais, destacando que essa colaboração é essencial para o desenvolvimento sustentável da agropecuária regional. “Aprovamos projetos essenciais para o Oeste da Bahia, encerrando o ano com muito otimismo e planejamento para 2025. Essa colaboração entre estado e iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento do setor,” afirmou.

Os recursos contemplarão três frentes principais: a melhoria da infraestrutura logística para escoamento da produção, a modernização tecnológica como meio de ampliar a competitividade e a implementação de ações que integrem avanços socioeconômicos e ambientais. Entre os projetos aprovados estão a intensificação da defesa sanitária vegetal, programas fitossanitários para culturas como soja e milho, a pavimentação de estradas vicinais, a recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente, além de iniciativas voltadas à capacitação profissional e à regularização ambiental.

O presidente da Aiba e do Prodeagro, Odacil Ranzi, e o vice-presidente, Moisés Schmidt, participaram do encontro. “Essa reunião foi fundamental para definir as próximas ações e investimentos do Prodeagro, sem esquecer de reconhecer os muitos projetos já realizados em toda a região Oeste.

Então, nós estamos assim, todo mundo de mãos dadas, governo e iniciativa privada, para o bem comum, para o desenvolvimento da agricultura sustentável do Oeste baiano”, destacou o presidente da Aiba e do Prodeagro, Odacil Ranzi.

Com essa definição de investimentos e projetos, o Prodeagro reafirma seu compromisso com a modernização e sustentabilidade da agropecuária no Oeste da Bahia. Também participaram da reunião a vice-presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa), Alessandra Zanoto, e a vice-presidente da Fundação Bahia, Zirlene Pinheiro, que são membros do Conselho Gestor do Prodeagro, além de representantes das secretarias estaduais de Agricultura (Seagri) e de Infraestrutura (Seinfra).