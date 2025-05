Produção industrial baiana cresceu 2,4% no primeiro trimestre de 2025

- Foto: Carla Ornelas/GOVBA

A produção industrial da Bahia registrou um aumento de 2,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período observado em 2024. De acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor baiano apresentou a quarta maior taxa no acumulado do ano (2,4%) entre os estados pesquisados, acima da média nacional (1,9%).

A taxa geral de março apontou 1,6% de aumento em comparação com fevereiro, puxado por segmentos como Derivados de petróleo, que apresentou a maior contribuição positiva com 14% pont conta do aumento na fabricação de óleo combustível, gasolina e óleo diesel. Outros segmentos notáveis foram Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (36,3%), Minerais não metálicos (10,7%), Celulose, papel e produtos de papel (9,3%), Bebidas (3,7%) e Metalurgia (4,6%).

Por sua vez, Produtos químicos (-11,3%) exerceu a principal influência negativa no período, explicada especialmente pela menor produção ácido acrílico e metacrílico, seus sais e ésteres e produtos químicos. Outros resultados negativos no indicador foram observados em Indústria extrativa (-17,3%), Produtos alimentícios (-1,7%), Couro, artigos para viagem e calçados (-3,1%) e Produtos de borracha e material plástico (-0,1%).