Professores da rede estadual afirmam que paralisação segue mantida

Durante audiência pública realizada nesta terça-feira,22, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), os professores da rede estadual reafirmaram que vão dar continuidade à paralisação das aulas na Bahia até a votação do PL da segunda parcela dos precatórios. O governo não prevê o pagamento com a correção de juros e mora conforme estabelecido na Emenda Constitucional 114.

A presidente da Associação Classista da Educação e Esporte (ACEB), Marinalva Nunes, informa que, caso o projeto seja aprovado, vai acionar o departamento jurídico da entidade para judicializar uma ação contra o Governo do Estado. "Não vamos aceitar calote! Mais uma vez o Governo do Estado se recusa a pagar os precatórios sem a devida correção de juros e mora. Todos os Estados do Norte e Nordeste pagam os precatórios com a devida correção, é direito do professor e obrigação do Estado. Precisam cumprir a legislação. Vamos manter a pressão na ALBA e a paralisação das aulas até a votação", disse.

Na última sexta-feira,18, os professores realizaram caminhada na Cidade Baixa, em direção à igreja de Senhor do Bonfim, e, na última segunda-feira,21, protestaram do Campo Grande até a Praça Castro Alves.