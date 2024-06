Professores fazem 'enterro simbólico' do prefeito de Valença | A TARDE

Os professores da rede municipal de ensino realizaram, na sexta-feira, 7, um "enterro" simbólico do prefeito da cidade, Jairo Baptista. A razão da ação seria, principalmente, pela falta de investimento em escolas públicas.

Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) da Costa do Dendê, a movimentação ocorreu na praça Admar Braga Guimarães para reivindicar melhorias para ensino público do município.

"Convidamos toda a população valenciana para participar do sepultamento da educação do nosso município" disse o convite postado nas redes sociais.

“Hoje, dia 7 de Junho de 2024, a classe trabalhadora em Educação percorreu as ruas de nossa cidade para denunciar o desmonte da nossa Educação Pública. Fizemos um sepultamento simbólico dessa educação fake News, dessa gestão que não respeita o trabalhador em Educação. Ao passarmos pela feira livre, sentimos o descontentamento de quase todos os munícipes. Foram tantas denúncias. Nossa cidade precisa de uma mudança urgente! Chega de prefeito que não respeita o trabalhador da educação, o trabalhador rural, o trabalhador do comércio e todos os demais moradores desse município”, anunciou outra publicação do sindicato.

Confira:

