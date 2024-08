Professores participam da capacitação Neurociência Aplicada à Educação

Serão ofertados serviços de mapeamento da saúde dos alunos – peso, altura, IMC, pressão arterial, glicemia - Foto: Divulgação

Acontece nesta terça-feira, 30, uma capacitação destinada a professores e coordenadores da cidade de Coração de Maria, no interior da Bahia. Intitulada de “Neurociência Aplicada à Educação”, a prática vai acontecer na biblioteca municipal Professora Dulce Figueroa, às 8h30. A formação faz parte do programa Educaê, executado pelo ISEN - Instituto de Saúde e Educação do Nordeste.

O ISEN é uma organização social com sede em Salvador que há mais de dez anos realiza projetos com foco na eficiência da educação e da saúde pública. O instituto foi habilitado em licitação da Prefeitura Municipal de Coração de Maria e está desenvolvendo as ações do Programa Educaê, que é uma iniciativa do Município.

Saúde em foco

Na quarta-feira, 31, o Educaê vai desenvolver várias ações do programa ‘Saúde em Foco’, para integração e melhoria da qualidade de vida dos educandos dos programas de educação de jovens, adultos e idosos (EJA/EJAI). As atividades incluem manifestações artísticas e lúdicas, com música, teatro e dança, além das ações de saúde.

Serão ofertados serviços de mapeamento da saúde dos alunos – peso, altura, IMC, pressão arterial, glicemia; atendimento médico educativo, para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes; atendimento de enfermagem educativo; orientação nutricional; sala zen, com acupuntura, massoterapia e alongamentos; além de atualização do cartão de vacinas, realização de testes rápidos e distribuição de material educativo.