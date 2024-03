Professores universitários da Bahia convocam Assembleia Geral | A TARDE

A presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub), Marta Lícia Teles, anunciou a realização de uma Assembleia Geral para debater sobre o último corte do governo federal. A reunião ocorrerá no dia 12 de março, às 14h, no auditório da politécnica da Universidade Federal da Bahia.

Em comunicado, Marta detalhou que o encontro será para discutir sobre a “proposta indecorosa do governo de não nos atender em relação ao nosso reajuste salarial. Nós temos aí mais de 35% de perda salarial de 2015 até o momento”.

A líder da categoria ainda detalhou que será necessário definir as “estratégias de luta” para “fortalecer o diálogo com a sociedade em torno do serviço público da recomposição dos orçamentos das universidades e melhorias das condições de trabalho da categoria docente e precisamos especialmente pensar estratégias eficazes”.

Além da reunião da Apub, o Sindicato dos Técnicos-administrativos em Educação das Universidades Públicas Federais da Bahia (Assufba) já decretou estado de greve a partir do dia 11 de março deste mês.

Em nota, o sindicato detalhou que “a ASSUFBA montou um comando de mobilização durante a semana do dia 4 a 8 de março, que posteriormente virará um comando de greve, o que inclui reuniões setoriais nos locais de trabalho na UFBA e mobilizações nas ruas. O Sindicato reafirma que não aceitará sair de 2024 sem uma proposta de reajuste salarial e a reestruturação da Carreira.

Na última semana, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou que terá um corte de R$ 13 milhões no orçamento deste ano, comparado ao de 2023. De R$ 186,3 milhões recebidos no ano passado, a previsão para 2024 foi para R$ 173,2 milhões.