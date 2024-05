Profissional do Samu morre em acidente de moto no Sul do estado | A TARDE

Um homem de 42 anos de idade morreu na noite desta segunda-feira, 22, em acidente de moto em Itagimirim, Sul do estado.



Romildo Pereira Soares, que trabalhava como motorista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Itagimirim, conduzia sua moto de 160 cilindradas na Avenida 13 de Maio, quando colidiu contra a proteção lateral de uma ponte.

Socorrido com vida pela equipe de paramédicos, Romildo não resistiu aos ferimentos. Com informações do site Radar News.