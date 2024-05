Programa de educação ambiental promove semana de combate à dengue | A TARDE

Guarajuba, localidade do município de Camaçari promove a Semana de Combate à Dengue de 8 de maio a 12 de maio de 2024. A iniciativa faz parte do Programa Bandeira em parceria com IAR Instituto Ambiente em Rede, Secretarias de Saúde e Turismo da ASCON Associação dos Condomínios de Guarajuba e do Condomínio Paraiso.

Esta ação de Educação Ambiental realizada por Gestores locais de Guarajuba e por membros da comunidade local. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também estará realizando uma intensificação das ações de bloqueio ao mosquito transmissor da dengue, além de ações de conscientização e prevenção.

Camaçari, assim como outras cidades da Bahia, registrou milhares de casos suspeitos alguns deles graves. A situação é alarmante, pois a dengue não só debilita o indivíduo, mas também pode levar a complicações sérias. É bom lembrar de que a prevenção, como evitar água parada e usar repelente, é fundamental, especialmente em áreas propensas a surtos.

Casos de terrenos baldios, com possíveis focos de Aedes Aegypti, também podem ser denunciados à Sesau através da Ouvidoria SUS, ligando para o 156 ou para a Ouvidoria- Geral do Município, nos números ( 71 ) 3622-7324 e 0800 284 7325 ou pelo e-mail: [email protected]. Outro recurso, que tem sido bastante utilizado pela população é o WhatsApp da Ouvidoria-Geral, cujo número é (71) 9 8137-1615.

