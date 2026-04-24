Programa estatal apoia projetos locais de sustentabilidade

Moradora do bairro Novo Horizonte, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, Aide Fontes Alves é testemunha da mudança de mentalidade da população local em relação ao descarte de resíduos. “As pessoas jogavam de tudo nas caixas de coleta, sem separar os objetos recicláveis. Agora, os moradores estão mais conscientes”. A transformação é resultado do trabalho do Projeto Recicla BNH, idealizado pela Associação de Moradores de Novo Horizonte e que conta com o apoio da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás).

A iniciativa tem como metas promover sensibilização dos habitantes do bairro sobre a importância da gestão de resíduos e realizar a coleta adequada dos materiais. Para isso, os integrantes da associação fazem uso de carros de som, panfletos e outros informativos, visando desenvolver a conscientização. Também contam com a parceria de cooperativas de catadores para dar a destinação correta aos itens descartados.

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“Com o projeto, aprendi muito sobre reciclagem, meio ambiente e convivência comunitária. A iniciativa contribui com a população local, incluindo os catadores. O resultado é que estamos mais conscientes e o lugar onde moramos, mais limpo com a coleta seletiva”, relata Aide.

1 de 1 Aidê Fontes Alves, residente no município de Camaçari | Foto: Divulgação

A viabilização do Recicla BNH se através do Recurso Semente, projeto da Bahiagás, realizado dentro do Programa de Educação Ambiental – Conexão Sustentável. De acordo a companhia, o propósito é promover interação comunitária por meio de investimento social nas ações propostas pelas próprias comunidades.

O diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, explica que o Recurso Semente é um dos que a empresa, com o apFoio do Governo do Estado, implementa nos municípios onde atua. “É uma maneira que encontramos de apoiar iniciativas locais voltadas para a sustentabilidade. Com o Conexão Sustentável, contribuímos para o crescimento dessas comunidades e para a preservação do meio ambiente.”

1 de 1 Diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza | Foto: Bahiagás/ Divulgação

O Recicla BNH contou com a consultoria especializada da empresa Dialogue Sustentabilidade e tem à frente um grupo executor da Associação de Moradores de Novo Horizonte.

Além de divulgação das ações e do cadastramento e qualificação dos catadores, os líderes do projeto realizam atividades de diagnóstico da quantidade e dos tipos de resíduos, implementando o sistema de coleta seletiva estruturado. Os executores fazem visitas às residências para envolver os moradores no projeto, que inclui palestras e oficinas para incentivar a geração de renda com a reciclagem, fomentando a economia local.

“Além de incentivar práticas sustentáveis e promover inclusão social, buscamos oferecer melhores condições de trabalho aos catadores”, afirma Isabella Brito, engenheira ambiental e coordenadora do Comitê ESG da Bahiagás. Ela explica que, por isso, é realizada a entrega de coletes de identificação, “contribuindo para a padronização, valorização e maior visibilidade das atividades desempenhadas por eles.”

1 de 1 Coordenadora da Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da empresa, a engenheira ambiental da Bahiagás, Isabella Brito | Foto: Bahiagás/divulgação

Dalva Rosa, uma das integrantes do grupo executor do projeto, considera que a parceria com a Bahiagás foi o ponto de partida fundamental para a implantação do Recicla BNH no bairro. “O projeto contribuiu significadamente com as ações de separação correta dos resíduos e promoveu geração de renda para os catadores”, afirma. “Constatamos, sobretudo, uma mudança de percepção sobre o lixo, que deixa de ser um problema ambiental e se torna um ativo econômico social.”

1 de 1 Dalva Rosa, integrantes do grupo executor do projeto Recicla BNH, em Camaçari | Foto:

Consciência

Isabella Brito explica que o Programa de Educação Ambiental – Conexão Sustentável tem como objetivo principal formar cidadãos conscientes e críticos acerca dos impactos e da convivência com a rede de gasodutos nos territórios em que a Bahiagás atua. Para isso, destaca a engenheira, a empresa incentiva ações e projetos elaborados pelas próprias comunidades, voltados para a conscientização dos moradores locais quanto à adoção de práticas sustentáveis e à preservação do meio ambiente.

“Os projetos das comunidades devem trabalhar sobre os problemas, conflitos e potencialidades ambientais locais, refletindo a educação ambiental crítica, emancipadora e alinhada aos princípios do Estado democrático. A partir daí, os problemas e conflitos ambientais são debatidos e refletidos pelos atores sociais afetados por eles”, afirma.

Ainda segundo a engenheira, a mudança de atitudes individuais e coletivas, também mediada por políticas públicas, deve ser o foco principal dos processos educativos. “Chamamos de recurso-semente o apoio financeiro disponibilizado pela Bahiagás, simbolizando que os projetos devem florescer e ter continuidade e sustentabilidade.”

1 de 6 Projeto Recicla BNH | Foto: Bahiagás/ Divulgação

2 de 6 | Foto: Bahiagás/ Divulgação

3 de 6 Projeto Recicla BNH | Foto: Bahiagás/ Divulgação

4 de 6 Projeto Recicla BNH | Foto: Bahiagás/ Divulgação

5 de 6 | Foto: Bahiagás/ Divulgação

6 de 6 | Foto: Bahiagás/ Divulgação

O Projeto Recurso Semente segue em fase de elaboração nos municípios de Candeias, Simões Filho, Maracás e Jequié. Conforme Isabella Brito, o processo vem sendo desenvolvido por meio de uma metodologia colaborativa, baseada na escuta ativa e no diálogo com os grupos executores formados pelas próprias comunidades.



“A iniciativa busca identificar os principais desafios enfrentados pela população local, bem como construir, de forma coletiva, soluções alinhadas às necessidades e potencialidades de cada território. A proposta é garantir que os projetos sejam estruturados de maneira participativa, promovendo maior engajamento social e resultados mais efetivos para as comunidades envolvidas”, detalha.

Pneus e garrafas ganham nova vida em praças e hortas

A reutilização de pneus e garrafas PET para a criação de brinquedos educativos, a revitalização de praças e a implantação de uma horta comunitária na área interna do espaço escolar despertaram o interesse de estudantes do Grupo Escolar Raimundo Jeronimo Machado, localizado no bairro de Nova Itabuna, no município de Itabuna.

Na unidade escolar, que conta com cerca de 180 alunos, da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental, a Bahiagás estimulou, por meio de Projeto Recurso Semente, a discussão local sobre o tema do acúmulo e descarte irregular de pneus, entre outros resíduos.

A engenheira ambiental da Bahiagás, Isabella Brito, ressalta que o foco da ação é desenvolver a sustentabilidade por meio de ações que envolvam e beneficiem a comunidade. “Tanto a horta escolar como o parquinho construído a partir de pneus descartados terão impactos positivos em todo o bairro, com garantia de alimentação saudável e um ambiente mais limpo.”

A diretora do grupo escolar, Adriana Rocha da Silva, confirma que a iniciativa tem incentivado a educação ambiental e o aproveitamento de espaços públicos, bem como a integração social da comunidade, beneficiando diretamente crianças, famílias e moradores do bairro. “Além de promover a socialização dos alunos e despertar a conscientização sobre a conservação ambiental, a produção da horta é utilizada na merenda dos estudantes e distribuída entre as famílias com deficiência alimentar”, destaca.

1 de 4 | Foto: Bahiagás/divulgação

2 de 4 Grupo Escolar Raimundo Jerônimo Machado, em Itabuna, sobre Projeto Recicla BNH | Foto: Bahiagás/divulgação

3 de 4 Grupo Escolar Raimundo Jerônimo Machado, em Itabuna, sobre Projeto Recicla BNH | Foto: Bahiagás/divulgação

4 de 4 | Foto: Bahiagás/divulgação

Todo o cultivo de couve, alface, tomate, cebolinha, coentro, rúcula, quiabo, erva-cidreira, alumã, alecrim, hortelã e morango, entre outros, é orgânico e preparado pelos estudantes, com o acompanhamento dos professores que, para isso, participaram de uma capacitação promovida pela Bahiagás. Luana Santa Fé Santos, 12 anos, aluna do 5º ano do Ensino Fundamental, conta que aprendeu a plantar e colher legumes e verduras. “Agora, comemos o que plantamos”, celebra.

Levi Silva Pereira, 10 anos, também do 5º ano, compartilha a opinião de que a alimentação escolar está mais saudável.

1 de 1 Estudantes Luana Santafé Santos e Levi Silva Pereira, do Grupo Escolar Raimundo Jeronimo Machado, em Itabuna | Foto: Bahiagás/divulgação

Sofia Silva Santana, 12 anos, da mesma série, reforça que a iniciativa “é um bem comum que está favorecendo a todos”. Arielly Novais Ribeiro, 9 anos, do 4º ano, diz que produzir os próprios alimentos “tornou a escola muito melhor.”

1 de 1 Sophia Silva Santana, estudante do Grupo Escolar Raimundo Jeronimo Machado, em Itabuna | Foto: Divulgação

A horta, atesta a diretora Adriana, vem gerando impactos positivos dentro e fora da escola, tendo se tornado um espaço de aprendizado, saúde, inclusão e transformação social. Mais do que um lugar de cultivo, a área se transformou em “um verdadeiro laboratório vivo de aprendizagem”, proporcionando aos alunos contato direto com a natureza e despertando o cuidado, a responsabilidade e a valorização do meio ambiente. “O envolvimento das crianças no plantio fortalece o sentimento de pertencimento e incentiva hábitos mais saudáveis e sustentáveis desde cedo”, afirma.

Além de enriquecer a merenda escolar com alimentos frescos e naturais, a horta resgata a cultura dos remédios caseiros e dos saberes populares. “Sempre que algum aluno ou funcionário apresenta mal-estar, os chás preparados com as ervas cultivadas na própria escola se tornam uma alternativa acolhedora e natural”, conta a gestora escolar.

O projeto também contribui diretamente para o aprendizado pedagógico. Na prática, observa Adriana, os estudantes conseguem relacionar os conteúdos vistos em sala de aula com experiências reais. Outro ponto importante, ressalta, é o fortalecimento da consciência ambiental. “A reutilização de pneus e garrafas PET mostra, de forma prática, como materiais que seriam descartados podem ganhar nova utilidade, reduzindo impactos ambientais e estimulando atitudes sustentáveis entre os alunos e suas famílias.”