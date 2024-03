Programa investe R$300 mil para combater fome em Governador Mangabeira | A TARDE

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal com cogestão do Governo da Bahia, investirá R$ 300 mil para combater a fome na comunidade de Tocos III, no município de Governador Mangabeira, a 166 km de Salvador.



O dinheiro investido proporcionará a produção e venda de produtos dos pequenos agricultores da região. Além de contribuir com a geração de emprego e renda, a iniciativa tem como intuito movimentar a economia do município de Governador Mangabeira.

"É o primeiro PAA aqui na comunidade e precisamos valorizar esse investimento do governo. Vamos abraçar e fazer acontecer", disse o presidente da Associação Tocos III, Athayde Ribeiro.

Durante a visita à comunidade, o coordenador do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, esteve com agricultoras e agricultores da Associação Tocos III, onde está sendo finalizada a Cozinha e a Casa de Farinha, obra do Governo do Estado para a comunidade local na Unidade de Beneficiamento de Mandioca. O projeto investiu R$ 1,5 milhão para a produção de farinha, beiju e derivados da mandioca.

O coordenador ressaltou o protagonismo das mulheres na agricultura. "Quem descobriu a agricultura foram as mulheres que, por muito tempo, foram invisibilizadas", disse aos produtores presentes na associação.