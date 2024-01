Programa prepara 19 mil alunos de escola pública para a universidade | A TARDE

O Programa Universidade para Todos (UPT) beneficiou, no ano de 2023, 18.966 alunos com o pré-vestibular gratuito ofertado pelo Governo do Estado em 311 polos distribuídos por 195 municípios da Bahia. Foram 1.376 monitores desde o início das aulas, em 5 de junho, até o encerramento, em 15 de dezembro.



Além das aulas regulares, o UPT realizou, ao longo do ano, 263 projetos complementares, como aulões, oficinas, orientação profissional, simulados para vestibular/ENEM, palestras e diálogos pedagógicos, em parceria com universidades renomadas, incluindo UNEB, UESC, UESB, UEFS e UFRB.

Em um dos municípios que faz parte do programa, Cândido Sales, sete estudantes do programa foram aprovados no vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). No Sudoeste do estado, Cândido Sales tem população de 25.247, segundo os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. A distância para Salvador é de aproximadamente 600 km.