Programação do Summit de Negócios Made in Bahia traz debates sobre crédito, inovação e infraestrutura

Evento discute o crescimento do turismo e seu impacto na economia local - Foto: Divulgação

A 2ª edição do Summit de Negócios Made in Bahia, principal encontro empresarial do estado, será marcada por debates que refletem os desafios e oportunidades da economia baiana. O evento acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, reunindo lideranças empresariais, representantes de governos e investidores. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo summitmadeinbahia.com.br ou pela Sympla.

O evento abordará temas estratégicos como Inovação, Economia, Crédito, Infraestrutura, Turismo, Educação, Desenvolvimento Social e Comunicação. Segundo Mário Dantas, presidente do LIDE Bahia, um dos realizadores do evento, “a presença de especialistas e gestores públicos é fundamental para aproximar visões e alinhar estratégias para o desenvolvimento do estado”.

Entre os destaques da programação está o painel “A importância do Crédito e do Mercado de Capitais como fator indispensável ao crescimento do estado”, com Pedro Neto, superintendente do Banco do Nordeste (BNB); Denise Castro, diretora de Operações da SalvadorPAR; e Luiz Gustavo Medeiros, sócio de Capital Market da Deloitte.

Gestão, Indústria e Educação

O painel “O governo estadual e municipal como indutores do desenvolvimento econômico e social da Bahia” contará com Ângelo Almeida, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico; Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador; e Ricardo Gois, secretário da Fazenda de Lauro de Freitas.

A programação inclui ainda o painel “A indústria baiana no cenário econômico do Brasil”, com Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); e “As forças e particularidades naturais que fazem da Bahia destaque no Turismo nacional”, com Maurício Bacelar, secretário estadual de Turismo; Isaac Edington, presidente da Saltur; e Milena Palumbo, CEO da GL Events.

Outro destaque é o painel “A importância da educação como forte instrumento de desenvolvimento econômico e social da Bahia”, com Mariana Brasil, diretora de Inovação e Produtividade da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); Bruno Antunes, reitor da UNIFACS/Grupo Ânima; e Guilherme Bellintani, sócio da Faculdade Baiana de Direito.

Summit de Negócios Made in Bahia | Foto: Divulgação

Infraestrutura, geopolítica e inovação

O painel “As carências e a necessidade de fortalecimento da infraestrutura baiana” reunirá Larisse Karina, diretora Comercial da Bahiagás; Luiz Felipe, presidente da Codevasf; e Waldeck Ornelas, do Instituto Desenvolve Bahia, que compartilharão experiências sobre investimentos, logística e políticas públicas para modernizar a infraestrutura.

Entre os palestrantes confirmados estão Bruno Reis, prefeito de Salvador, que fará a abertura do evento; Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos, com o tema “A economia do Brasil: perspectivas, competitividade e desafios frente à geopolítica mundial”; e Andrea Iorio, referência em liderança, inovação e transformação digital, com “O impacto da Inteligência Artificial nos negócios de hoje e do futuro”.

Comunicação

O jornalista Eduardo Oinegue, âncora do Jornal da Band, fará a palestra “As lições que a história política brasileira nos dá para entender os cenários que se avizinham”. Ainda na área de comunicação, haverá o painel “A força e a importância da comunicação e ações contra as fake news”, com Paulo Itabaiana, diretor Nacional de Comercialização Multiplataforma na Record TV; Ana Raquel Copetti, diretora de Jornalismo da Rede Bahia; Luiz Lasserre, editor do jornal A Tarde; e Diego Amorim, diretor-executivo na Nova Brasil.

Cases de sucesso

O evento apresentará ainda cases de sucesso de marcas como o parque aquático Hot Park, a Vinícola UVVA e a 100% Você, marca de produtos funcionais de Bell Marques, reforçando a diversidade de segmentos representados.

Com expectativa de reunir cerca de dois mil participantes por dia, sobretudo C-levels, líderes empresariais, investidores e formadores de opinião, o Summit de Negócios Made in Bahia 2025 se consolida como espaço de convergência entre lideranças e impulsionador do ambiente de negócios no estado. O evento é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, LIDE Bahia e Zum Brazil Eventos.