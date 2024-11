Projeto ambiental vai restaurar manguezais no Recôncavo Baiano

As áreas recuperadas serão monitoradas por mais dois anos - Foto: Divulgação

Até o ano de 2027, o CO2 Manguezal – Floresta Viva irá restaurar 217 hectares de manguezais e matas ciliares e promover uma rede de protetores ambientais com mais de cinco mil pessoas nos municípios de São Francisco do Conde, Maragogipe e Vera Cruz, no Recôncavo Baiano.

O lançamento do programa aconteceu no dia 1° de novembro, na Fundação Vovó do Mangue na os 523 anos de batismo da Baía de Todos-os-Santos (BTS). A nova etapa do projeto CO2 Manguezal, tem foco na restauração ecológica de áreas de manguezais e bacias litorâneas da BTS, visando a proteção da biodiversidade e dos mananciais.

O projeto prevê ainda a realização de pesquisas sobre o potencial de sequestro e de estoques de carbono, ações de educação ambiental e de fortalecimento da cadeiaprodutiva da restauração ecológica.

Dados publicados no relatório técnico do Atlas dos Remanescentes Florestais mostram que, no período de 2015 e 2020, a Bahia teve quase 25 mil hectares de florestas derrubadas, colocando o estado entre os primeiros em desmatamento no país.

Outro dado preocupante foi apresentado pelo Observatório do Clima, de que entre 2000 e 2017, a Bahia teve uma redução de 21% da sua área de manguezais, cuja maior concentração se encontra na Baía de Camamu, Ilha de Tinharé e Baía de Todos-os-Santos. Com 46 mil hectares de manguezais, a BTS é um sistema estuarino que recebe a descarga de três bacias hidrográficas associadas aos rios Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé.

“Diante deste contexto, é urgente que medidas sejam tomadas tanto no sentido de mitigar os danos já causados, como também no sentido de frear o desmatamento de matas ciliares que protegem os rios que deságuam na baía, e de áreas de manguezais que, além de serem o berço de reprodução de várias espécies marinhas, são também a base de sustento, de produção de alimento e geração de renda para as comunidades que vivem no entorno da BTS”, afirma Luiz Carlos Brasileiro, diretor geral da Fundação Vovó do Mangue, destacando a importância do projeto CO2 Manguezal.

Entre as principais ações do projeto está a elaboração de um Plano de Restauração de Áreas Degradadas - PRAD, a partir de um diagnóstico ambiental e social que indica as áreas com maior potencial para o reflorestamento. Até 2027, serão restauradas 217 hectares de manguezais e matas ciliares, sendo 35 hectares de mata ciliar em Maragogipe e 182 hectares de manguezais em São Francisco do Conde.

As áreas recuperadas serão monitoradas por mais dois anos, observando-se as características físico-químicas e microbiológicas da água e sedimentos, bem como a composição de espécies vegetais e animais que ali vivem.

Já a frente de trabalho voltada para a educação ambiental realiza a mobilização das comunidades beneficiadas, identificando potenciais lideranças para criação de grupos de sustentação em cada município e formação de rede de multiplicadores. A partir daí são implementadas ações de educação ambiental voltadas para diferentes públicos: para as crianças, por exemplo, é montada a Tenda Kirimurê, um espaço lúdico e itinerante dedicado à narração de histórias, atividades com fantoches, apresentações musicais e recital de poesias com a temática ambiental.

Já para adolescentes e jovens são utilizadas ferramentas interativas e de geração de conteúdos, como a produção de podcast informativo e educativo, Quiz e jogos, e a produção de conteúdos digitais.

As atividades voltadas para a formação de adultos, envolvendo professores, agentes comunitários, lavradores, pescadores e marisqueiras, estimulam o debate e a troca de experiências, valorizando os saberes das populações tradicionais, com vistas para a construção participativa de políticas municipais de educação ambiental.