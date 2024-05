Projeto baiano reutiliza roupas jeans para consumo sustentável | A TARDE

O Brasil é o quarto maior parque produtivo de resíduos têxteis do mundo, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Estima-se que sejam geradas, no mínimo, 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano no país.

Desse total, 40% são processados por empresas de reciclagem, enquanto 60% (cerca de 100 mil toneladas) são descartados nos aterros sanitários, ainda de acordo com a Associação. A gestão ambiental de resíduos têxteis têm sido um dos maiores desafios enfrentados pelo setor.

Em homenagem ao Dia da Terra, comemorado nesta segunda-feira, 22 de abril, o Portal A TARDE mostra como o prolongamento da vida útil de têxteis possibilita o estímulo da economia verde e o consumo consciente.

O projeto Repense Reuse, da Humana Brasil, proporciona uma nova vida a roupas de segunda mão, com o objetivo de gerar impactos ambientais positivos e favorecer recursos para contribuir com projetos sociais comunitários.

O processo de produção para o consumo sustentável por meio do reuso de roupas é iniciado a partir da coleta em contêineres instalados em Salvador e região metropolitana. Essa alternativa busca minimizar o descarte irregular de resíduos têxteis e o reaproveitamento desses materiais.

Na empresa, as peças recolhidas viram pochetes, doleiras e chapéus, confeccionadas através de calças jeans em desgastes e que não podem ser reutilizadas. Todo processo de curadoria dos resíduos têxteis é realizado no Centro de Armazenamento e Triagem, em Lauro de Freitas.

Em 2023, o projeto coletou 197 toneladas de têxteis de segunda mão, gerando uma economia de emissão 1.200.755 quilos de gás carbônico, considerando que para cada quilo de têxtil coletado, obteve uma economia de 6.1kg de CO2.

Esse cálculo é produzido pela Humana Internacional e está em concordância com as estratégias para têxteis circulares e sustentáveis da União Europeia.

Para Claudia Andrade, Gestora de Implementação de Projeto, é importante que a sociedade tome consciência de um consumo mais sustentável no momento em que a preocupação socioambiental no segmento têxtil está se tornando cada vez mais uma tendência.

“Reconhecemos que o setor têxtil é um propulsor da economia e um grande gerador de empregos. O Repense Reuse é uma solução para ampliar a conscientização e o melhor aproveitamento da vida útil das peças têxteis pós-consumo e a reutilização deve ser a primeira opção para a redução do desperdício e da geração de resíduos”, pontua.