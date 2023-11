Projeto celebra aniversário da Baía com ações na Ilha de Itaparica | A TARDE

Para celebrar os 522 anos de batismo da Baía de Todos os Santos, o Projeto Mares realizará nos dias 31 de outubro de 1 de novembro uma programação especial para celebrar a data.

No dia 31, integrantes do projeto, estudantes e voluntários, realizam a partir das 9h, um mutirão de limpeza, com concentração na Praia do Forte. A ação tem como objetivo recolher da faixa de areia plástico e demais resíduos sólidos deixados por frequentadores do local.

Já no dia 1 de novembro, às 9h, acontece a palestra gratuita “A Baía é nossa e o que fazemos por ela?”, ministrada pelo coordenador geral do Projeto Mares e presidente da Pró-Mar, José Roberto Caldas. A palestra será na sede da PRÓ-MAR, em Mar Grande.

A inscrição poderá ser realizada no local. José Roberto, chamado de Zé Pescador apresentará ao público as ações realizadas pelo Projeto Mares na restauração dos corais localizados na Baía de Todos os Santos e de que maneira contribuirá para a conservação do ecossistema recifal.

Serviço

Mutirão de limpeza

Quando: 31 de outubro, a partir das 9h

Onde: Praia do Forte

Palestra A Baía é nossa e o que fazemos por ela?”

Quando: 1 º de novembro, às 9h

Onde: sede da PRÓ-MAR, Av. Vital Soares, nº 13, na Ilhota, em Mar Grande, município de Vera Cruz