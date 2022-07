Projeto de replantio de mangue vence competição entre jovens

Uma proposta de replantio de mudas de espécies nativas foi a vencedora de uma competição entre os jovens das comunidades tradicionais da Ilha de Maré que participaram do curso de formação de agentes ambientais, desenvolvido pelo projeto Corais de Maré. A ideia é da marisqueira Talita Maciel.

Na capacitação, os jovens tiveram aulas sobre ecossistemas com foco em manguezais e recifes de coral, além de debaterem sobre economia circular, reciclagem, empreendedorismo e consumo consciente. A iniciativa é realizada pela empresa Carbono 14 em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA) e com patrocínio da Braskem.

"Iniciativas como essa servem para dar uma sacudida na juventude, que muitas vezes reclamam, mas não se mobilizam para resolver. A partir do curso, eles percebem que são capazes de diagnosticar um problema, mas também propor uma solução. Pensar sobre o que de fato podem fazer para mudar a comunidade onde estão inseridos", complementa Adriana Muniz, socióloga e especialista em educação ambiental e gestão de projetos que ministrou as aulas.

O projeto de Talita Maciel foi escolhido pela comissão julgadora, formada por especialistas nas áreas de biologia e educação ambiental. Segundo o grupo, a ideia se destacou por estar bem estruturada e ser algo factível de ser realizado.

Além de ganhar um notebook, Talita pode ver a sua ideia sair do papel. "Eu recolhi as sementes do mangue vermelho, coloquei numa vasilha com areia até o dia de executar o projeto. Fizemos a limpeza da área, coletando 182 kg de resíduos e plantando 30 mudas e 20 propágulos. Gostei muito de participar, porque aprendi coisas que não sabia e pude pensar em algo para ajudar nossa comunidade", conta Talita, que agora já pensa em viabilizar as propostas dos outros jovens que participaram do curso.

O projeto Corais de Maré também busca restaurar os recifes de corais nativos da Baía de Todos-os-Santos. Para isso, foi desenvolvida uma técnica inédita utilizando plástico e outros materiais recicláveis para potencializar o crescimento da espécie Millepora alcicornis a partir de sementeiras construídas com o uso do esqueleto do Coral-sol, espécie considerada invasora na região. A tecnologia é testada desde março em berçários instalados na Baía de Todos-os-Santos com a participação de pesquisadores, ambientalistas e pescadores.

Com essa ação, o projeto Corais de Maré pretende recuperar parte dos recifes da Baía de Todos-os-Santos, que teve a quantidade de corais reduzida em cerca de 50% desde 2003, conforme levantamento de pesquisadores da UFBA. Tais ecossistemas são essenciais para a biodiversidade, já que abrigam pelo menos 25% das espécies marinhas, além de contribuir para a segurança econômica e alimentar da população das cidades costeiras, de acordo com estudos da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN).