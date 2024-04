Projeto social oferece vagas gratuitas para crianças; inscrição aberta | A TARDE

A Escolinha Tia Dori, projeto social do Grupo Perfil de Educação (GPE), está marcando um importante passo rumo à transformação na comunidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas. "A inauguração da escola representa não apenas a abertura de uma escola, mas a oportunidade de transformação e esperança para as crianças de Vida Nova, Lauro de Freitas. A iniciativa mostra que, com amor, dedicação e educação, é possível construir um futuro melhor para todos", diz o comunicado.



A unidade oferece serviço gratuito, atendendo à Educação Infantil, do Grupo 02 ao Grupo 05. O objetivo do GPE é disponibilizar, nos próximos 10 anos, cerca de 5.000 vagas na educação básica para famílias carentes. O propósito do GPE é cuidar e incentivar crianças e adolescentes a se desenvolverem de forma saudável e sustentável nas diversas áreas do conhecimento.



Tatiana Garcez, Diretora da Escola Villa Criar, fala sobre as bolsas que serão ofertadas para as crianças. "É uma honra fazer parte desse projeto que se concretiza oferecendo inicialmente 80 vagas para a educação básica de forma cem por cento gratuita. Foi um compromisso firmado do Grupo Perfil de Educação do qual a nossa escola faz parte e poder fazer a interlocução entre estes dois projetos é muito gratificante e profundamente significativo, sinto que o meu propósito de vida é o de me dedicar às infâncias e à educação”, afirma.



O Projeto Estrela da Manhã, além de incentivar a educação, o esporte, a arte e a cultura, também distribui quentinhas solidárias para moradores de rua e alcoólatras em extrema situação de vulnerabilidade, totalizando 1.500 por mês. Mais de 1500 pessoas são beneficiadas com as ações e campanhas realizadas pelo Projeto todos os meses.

