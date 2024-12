Projetos de eficiência energética transformam realidade de comunidades

Ação social Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação

Victor Costa nunca imaginou que sua função de síndico do residencial Mané Dendê, no subúrbio de Salvador, iria se transformar em um ponto central de mudança para tantas famílias. Ele lembra como a vida na localidade era difícil antes das intervenções urbanas na região e de projetos como a Energia com Cidadania, desenvolvido pela Neoenergia Coelba.

“Foi um divisor de águas para a comunidade”, testemunha. “Muitos dos moradores viviam em casas de taipa, sem estrutura nenhuma, e precisavam se virar muito para conseguir pagar as contas de luz. Agora, com as placas solares instaladas aqui, as famílias tiveram uma redução expressiva nos custos de energia, a conta média é de R$ 87 por mês, o que representa uma verdadeira transformação. O desconto médio é R$ 33, um grande alívio para essas famílias.”

Entre janeiro e outubro de 2024, o projeto Energia com Cidadania atendeu 39.355 pessoas em 108 municípios baianos, beneficiando comunidades de diversas regiões do estado, incluindo cidades como Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista. O impacto, segundo a Neoenergia Coelba, tem sido substancial na melhoria da qualidade de vida das famílias de baixa renda.

Só de lâmpadas LED, a empresa trocou 174.686. Também substituiu dezenas de geladeiras em diversas localidades, incluindo o próprio Mané Dendê. O projeto também contempla a instalação de usinas solares, com destaque para as 13 instaladas no residencial Mané Dendê, que beneficiam diretamente 260 famílias residentes no conjunto habitacional.

“A economia gerada pela redução no consumo de energia pode ser significativa, liberando recursos para outras necessidades essenciais, como alimentação, saúde e educação”, destaca. “Precisamos conscientizar as pessoas quanto ao uso eficiente e seguro da eletricidade. E isso é feito por meio das campanhas educativas e de ações de troca de equipamentos nas comunidades.” como diz a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Romano Mascarenhas.

De acordo com ela, o sistema solar instalado no Mané Dendê, de aproximadamente 178 kWp, vai gerar uma economia anual de 260 MWh, o que representa cerca de R$ 180 mil por ano para as famílias do condomínio.

No Residencial Mané Dendê, através do Energia com Cidadania, também foram substituídas 186 geladeiras. “Essa iniciativa foi extremamente bem recebida pelos moradores, já que muitas dessas geladeiras comprometiam não apenas a eficiência energética, mas também a segurança alimentar das famílias. O projeto trouxe mais qualidade de vida e dignidade, eliminando a necessidade de improvisos arriscados para ter energia em casa.”, contou Victor Costa, síndico do residencial.

Desafios

Ana Christina destaca, ainda, que projetos como o da Neoenergia Coelba, voltados a ampliar o acesso a serviços básicos e ações sustentáveis, são fundamentais para a população de baixa renda. Esse público ainda é expressivo na Bahia, considerando que o estado permanece como o segundo com o maior número absoluto de pessoas em situação de pobreza no Brasil.

Embora os índices de pobreza e extrema pobreza na Bahia tenham diminuído 26% em 2024, segundo o IBGE, muitas regiões ainda enfrentam carência de infraestrutura, especialmente no interior e nas periferias de Salvador.

“A interiorização do projeto é uma das estratégias para garantir que o programa Energia com Cidadania alcance o público-alvo. Isso permite que famílias, em situação de vulnerabilidade, nos 417 municípios da Bahia aprendam a consumir energia de forma sustentável e eficiente”, explicou Ana Christina Mascarenhas.

Além disso, o projeto inclui iniciativas voltadas para situações emergenciais, como o Energia Solidária, que atua em apoio aos Planos de Contingência dos governos estadual e federal. Esse braço do programa beneficia clientes em situação de vulnerabilidade, especialmente após tragédias causadas por fortes chuvas, por exemplo. Entre as ações, estão a substituição de refrigeradores danificados pelas enchentes e a troca de lâmpadas comuns por LED, promovendo economia e segurança.

Parcerias impulsionam projetos de impacto social e sustentabilidade

Além do projeto Energia com Cidadania, que integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, a empresa tem ampliado o alcance de suas iniciativas socioambientais por meio de parcerias estratégicas. Com as prefeituras e ONGs, a empresa colabora para o desenvolvimento de projetos de conscientização e oferta serviços gratuitos. Já com o Esporte Clube Bahia, a finalidade é levar educação ambiental e sobre eficiência energética para crianças e jovens baianos.

Nas parcerias com prefeituras, a distribuidora promove, por exemplo, ações que incentivam a troca gratuita de lâmpadas antigas por modelos LED, que são mais econômicos e eficientes. A empresa também promove palestras educativas sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica e oferece serviços como a negociação de dívidas de energia.

Para a superintendente da Neoenergia Coelba, Ana Christina Mascarenhas, essas parcerias ajudam a distribuidora a garantir que os projetos sejam efetivos. “Queremos que o projeto tenha impacto positivo e duradouro nas comunidades atendidas para que ocorra uma mudança de mentalidade sobre o consumo consciente de energia”, destaca.

No caso da parceria com o Esporte Clube Bahia, o Projeto Bora Bahêa Meu Bairro (BBMB) promove o ensino de consumo eficiente de energia para crianças e jovens, tornando-os vetores dos conceitos para as famílias e as comunidades. Além disso, o programa contempla a troca de geladeiras e lâmpadas antigas por modelos mais novos e eficientes, além da instalação de usinas solares nas comunidades atendidas. “Assim, as famílias podem reduzir suas contas de energia, o que lhes permite dedicar mais recursos a outras áreas de suas vidas”, afirma a superintendente.

Ana Christina reforça que os projetos de eficiência energética não se limitam à transformação econômica das famílias atendidas, mas também as preparam para um futuro mais sustentável e digno. “Essas iniciativas mostram como a união de esforços pode gerar mudanças positivas, especialmente nas comunidades mais carentes, que são as mais beneficiadas com a troca de conhecimento.”