'Puxador de bonde' de facção morre em confronto com a polícia na RMS | A TARDE

Um homem de 25 anos, identificado como Pablio Henrique Barbosa Almeida, de 25 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira, 29, durante operação na localidade de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da SSP-BA, o suspeito é conhecido como 'Emílio Gaviria' - apelido em referência ao traficante colombiano Pablo Escobar - e seria 'puxador de bondes' de uma importante facção criminosa que atua na localidade.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um condomínio, Pablio atirou nas equipes do DHPP e PF e acabou atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.



Com passagens por porte ilegal de arma de fogo e denunciado pelo Ministério Público Estadual por tráfico de drogas e associação criminosa, o criminoso, natural da cidade de Aracaju, ostentava fotos com fuzil e submetralhadora nas redes sociais e liderava grupos para atacar rivais na região do Subúrbio Ferroviário, mais precisamente na região de Valéria.



Um revólver calibre 38, munições e celulares usados para organizar ataques e na distribuição de armas e drogas foram apreendidos.