Quais os riscos das apostas? Procon-BA lança campanha com alerta

Procon-BA lança campanha com alerta - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Diante da popularização das apostas esportivas no Brasil, o Procon-BA, em conjunto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), lançou a campanha “Não dê sorte ao azar”, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos de fraudes, golpes e prejuízos financeiros associados a esse tipo de prática.

O Procon e a secretaria estão dando dicas à população sobre como agir nesse universo das apostas online. Uma dessas dicas é conhecer a procedência da casa de apostas, saber se ela está autorizada pelo Governo Federal a atuar no Brasil.

Para não cair em fraudes, golpes, danos financeiros e emocionais, outra sugestão é evitar fornecer dados pessoas e financeiros em sites não regulamentados. A lista completa das chamadas ‘bets’ que estão autorizadas a operar no Brasil está disponível no site do Ministério da Fazenda.

A campanha reforça ainda que, ao notar qualquer prática suspeita ou irregular, uma denúncia pode ser feita por e-mail, no endereço denuncia.procon

@sjdh.ba.gov.br; pelo aplicativo ba.gov.br; ou em qualquer unidade da rede SAC no estado.

Na contramão desse movimento, nas redes sociais, cresce o número de influenciadores que mostram uma vida de luxo supostamente conquistada por meio das apostas, o que pode iludir muita gente.

Segundo a educadora financeira e professora de matemática Mayra Macedo, esse tipo de conteúdo é uma armadilha para quem não tem conhecimento. “Muitas pessoas veem as apostas como uma forma rápida de ganhar dinheiro, porque são influenciadas por aquilo que consomem nas redes sociais”, ressalta.

Mayra explica que, sem educação financeira, muitos confundem apostas com investimentos, o que é um erro grave. “Frases como ‘multiplique seu dinheiro’ são muito atraentes, e tudo que sugere aumentar o dinheiro rapidamente acaba sendo confundido com investimento. Mas as apostas não têm nenhuma garantia”.

Educação financeira

Mayra também chama atenção para o fato de que, apesar dos alertas, muita gente ainda enxerga as apostas como algo inofensivo. “O brasileiro, de forma geral, não tem educação financeira, e sem conhecimento fica impossível fazer escolhas melhores. [...] O conhecimento liberta, dá autonomia para decidir com segurança. Já a ignorância aprisiona”, adverte a especialista.

“Para quem quer se proteger dessas armadilhas, a receita é clara:“A educação financeira ajuda a pessoa a enxergar além do superficial, a entender os riscos reais envolvidos em operações como apostas”, destaca.