Quase 10 mil brinquedos e livros são distribuídos em Mata de São João | A TARDE

Cerca de 3 mil brinquedos e 7 mil exemplares de livros foram doados em uma ação no pátio da creche Maura Maria de Jesus, em Açu da Torre, bairro de Mata de São João na tarde desta quinta-feira, 12.

A ação fez parte de uma festividade que acontece no município, próximo à Praia do Forte. Mais de 7 mil pessoas estão reunidas até sábado, 15 de outubro, participando do AcampJA, evento que envolve a juventude e estimula o voluntariado, empreendedorismo e saúde emocional.

Acampantes chegaram da Bahia, Sergipe, Maranhão, Pará, Espírito Santo, Ceará e outros Estados, e levaram brinquedos e alimentos não perecíveis como requisito para participar do evento.

"Queremos ajudar os jovens a sentir prazer no voluntariado, no exercício de fazer o bem para as pessoas", disse Denill Moraes, líder de jovens e um dos coordenadores da ação.

Além dessa ação, iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os voluntários irão realizar doação de cestas básicas para cerca de 200 famílias e uma feira de saúde, com a participação de médicos voluntários, na mesma comunidade.