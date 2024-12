Quase 300 ocorrências foram registradas pela Codesal

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registrados quase 300 ocorrências, com dados coletados da plataforma digital da Defesa Civil de Salvador (Codesal). - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

As chuvas estão entre os principais assuntos em Salvador e Região Metropolitana nesta quarta-feira, 27. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registrados quase 300 ocorrências, com dados coletados da plataforma digital da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O maior número de denúncias está relacionado com os casos de deslizamento de terra, com um registro de quase 120 relatos, as regiões mais afetadas por essa catástrofe foram Liberdade, com 29, Cabula, somando 25 e Pau da Lima, que teve 20 denúncias.

O caso de deslizamento mais grave aconteceu no bairro de Saramandaia, que resultou na morte de um jovem de 23 anos e outras quatro pessoas ficaram soterradas. Até momento, três foram resgatadas.



Ainda na análise das ocorrências na capital baiana, outras denúncias são as que precedem o deslizamento, que englobam as ameaças de desabamento e de deslizamento, com 40 e 36 relatos, respectivamente.

Até o momento, a região que mais teve chamados foi a região do Cabula, com 62 ocorrências totais.