Quase 50 pássaros silvestres amontoados em gaiolas são apreendidos | A TARDE

Mais de 40 pássaros silvestres foram apreendidos em um ônibus que trafegava na BR-116, no trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pássaros foram encontrados aglomerados em gaiolas . O aprisionamento e temperatura elevada dificultava a respiração, mobilidade e descanso das aves, além da higienização precária, com isso três deles estavam mortos.

Um passageiro do ônibus, um homem de 45 anos, assumiu a responsabilidade pelo transporte ilegal dos animais. Disse ainda que não possuía a autorização e nem a guia de transporte para criação.

Suspeito assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deve responder por crime contra o meio ambiente.



Os pássaros apreendidos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista para tratamento e depois vão ser devolvidos para a natureza.