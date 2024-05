Quatro em cada 10 lares passam por insegurança alimentar na Bahia | A TARDE

A insegurança alimentar atingia quatro em cada 10 lares na Bahia em 2023, segundo dados são da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 25.

De acordo com o IBGE, houve redução no índice. A pesquisa feita entre 2017 e 2018 indicou que 45,3% dos lares sofriam algum grau de insegurança alimentar. Em 2023, esse número chegou a 40%.

Do mesmo modo, caiu a proporção de pessoas que vivem em residências nessas condições. O número foi de 7,387 milhões de cidadãos em 2018 para 6,360 milhões em 2023, uma queda de 13,9%.

De acordo com o instituto, a redução seguiu no Brasil nos últimos cinco anos. No período, o índice passou de 36,7% para 27,6%. O único estado na contramão foi Sergipe, onde a proporção de lares sob insegurança alimentar cresceu quase 1%.

Situação da Bahia no cenário nacional

Apesar da queda, a Bahia perdeu posição no ranking nacional sobre o tema. A redução no estado foi apenas a 21ª mais intensa entre as 27 unidades da Federação.

Com isso, o território passou de 14ª com mais domicílios nessa situação para o 6º pior no país, atrás apenas de Sergipe, Pará, Maranhão, Amazonas e Piauí.