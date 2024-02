Quatro estudantes mineiras morrem em acidente na Bahia | A TARDE

Quatro estudantes universitárias morreram em um acidente na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, no início da noite desta sexta-feira, 9. Elas estudavam na cidade baiana e estavam a caminho do distrito de Maristela, em Curral de Dentro, no Norte de Minas Gerais, para passar o Carnaval com a família.

As jovens foram identificadas como Laila Rodrigues, Lauani Braga, Tabita Teissiane e Sande Viana. Elas estariam em uma van que transportava alguns estudantes, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um caminhão. A van teria capotado e ficado completamente destruída.

Já os outros passageiros ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Regate da Via Bahia ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

A prefeitura de Curral de Dentro prestou condolências às vítimas e familiares, por meio de uma publicação nas redes sociais.