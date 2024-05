Quatro ficam feridos em acidente com ônibus na Bahia | A TARDE

Pelo menos três adultos e uma criança ficaram feridos em um acidente com um ônibus em um trecho da BR-324. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 16, na altura do km 557, perto do acesso a Santo Amaro, no Recôncavo.

Segundo informações preliminares, o veículo, da empresa São Matheus, tinha saído de Monte Santo, na região sisaleira, na madrugada desta quinta, com destino a Salvador. A previsão é que o veículo chegaria por volta das 10h na capital baiana. Chovia no momento do acidente.

No entanto, as circunstâncias do fato ainda não foram esclarecidas. Prepostos da Via Bahia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram suporte à ocorrência. As três pessoas feridas não correm risco e tiveram lesões leves.

