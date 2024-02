Quatro pessoas ficam à deriva após embarcação naufragar na Bahia | A TARDE

Quatro pessoas e um cachorro ficaram à deriva na tarde deste sábado,3, após o naufrágio de uma embarcação na Baía de Todos-os-Santos. Uma das vítimas utilizou as redes sociais para informar o caso e pedir ajuda. Na oportunidade, todos estavam utilizando coletes salva-vidas.

"Está aqui: eu, Kaylana, o gordo, Bruna e o cachorro. Ó a costa onde tá! Não sei se você consegue ver, 300 metros da costa, perto de Caramuranas, mas ó, todo mundo calmo, só tá à deriva”, disse uma das vítimas.

Aparentemente, o vídeo gravado pelo homem era uma vídeo-chamada. Além dele, uma outra vítima informava a localização em áudio através de uma aplicativo de mensagem instantânea.

Em uma outra gravação que circula nas redes sociais mostra as vítimas resgatadas e, na ocasião, o homem narra o socorro feito através de um barco nomeado de "Lasca Bolsa". "Estamos saindo de Caixa Prego agora. Daqui a 20 ou 30 minutos estamos lá, o barco Lasca Bolsa aqui dando socorro". Ainda não há detalhes sobre a causa do naufrágio.

Veja vídeo





Reprodução | Redes Sociais

O que aconteceu

Em nota enviado ao A TARDE, a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou ter tomado conhecimento, por volta das 17h de sábado, 3, do naufrágio da embarcação "Pardal II", classificada para atividade de esporte e recreio, com quatro pessoas e um cachorro a bordo.

O grupo retornava para Salvador após um passeio realizado no Recife de Camuruanas. O naufrágio da embarcação ocorreu nas proximidades da Praia de Berlinque, no município de Vera Cruz, localizada na Ilha de Itaparica.

"Uma equipe de Inspeção Naval da CPBA foi enviada ao local para apurar as informações e prestar o apoio necessário. Paralelamente, foi acionado o plano de apoio mútuo, com o objetivo de alertar as embarcações que navegavam próximo ao ocorrido, e assim, prestar o socorro de modo mais célere", diz a nota.

Os ocupantes foram localizados e resgatados, em boas condições de saúde, pela embarcação "Seu Joel". Em seguida, eles foram transferidos para o catamarã "Senhor do Bonfim", da empresa Vera Cruz que apoiava nas buscas pelo grupo.

Todos os ocupantes da "Pardal II" desembarcaram, em segurança, no Terminal de Turismo Naútico da Bahia.

Será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.