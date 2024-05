Quatro pessoas, incluindo um bebê, são libertadas de sequestro na BA | A TARDE

Quatro pessoas, entre elas um bebê, foram libertados de um sequestro por policiais militares da 70ª CIPM na avenida Itabuna, em Ilhéus, na manhã de quarta-feira, 24. Dois criminosos que ameaçavam as vítimas morreram em confronto com os agentes de segurança.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os pms realizavam policiamento na localidade conhecida como Rua do Mosquito, quando avistaram quatro vítimas, uma delas um bebê, que estavam sob a mira de homens armados. Com a chegada dos militares, os criminosos fugiram para uma área de mata.

As vítimas informaram aos policiais que desde a noite anterior estavam sob a ameaça dos criminosos.

Já com as vítimas em segurança, os pms seguiram com buscas no local do crime e um tiroteio foi iniciado. Dois suspeitos armados foram baleados, socorridos para uma unidade de saúde na região, mas não resistiram. Os demais envolvidos fugiram. A SSP-BA não detalhou a quantidade de suspeitos.

Com os criminosos, os policiais apreenderam uma submetralhadora 9mm e uma pistola do mesmo calibre, além de munições e carregadores. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da região, onde todo o material apreendido foi apresentado.