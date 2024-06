Quatro pessoas morrem em acidente de ônibus na BR-101 | A TARDE

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, na BR 101, na noite de sábado, 25, provocou a morte de quatro pessoas. O ônibus saiu do Recife, em Pernambuco, com destino a Curitiba, no Paraná.

As vítimas foram identificadas como José Batista dos Santos, Cláudio José Prata dos Santos, Suzete de Moura dos Santos e Igor Farias do Carmo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão, que seguia no sentido contrário, bateu na lateral do ônibus, na localidade conhecida como curva do Cassimiro, entre São José da Vitória e Buerarema, na Bahia.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas tiveram ferimentos leves, entre elas o motorista do caminhão. A PRF informou que as suspeitas são de que os dois veículos entraram na curva "muito abertos" e o caminhão acabou atingindo lateralmente o ônibus.

