Quatro policiais militares são condenados por sequestro na Bahia

Juracy Barroso de Jesus foi o quarto policial militar condenado pela Justiça na segunda-feira, 24, por envolvimento no caso de extorsão mediante sequestro de uma mulher identificada como Marilene Barbosa Costa, ocorrida em agosto de 2021, na cidade baiana de Seabra. Ele irá cumprir nove anos, três meses e 21 dias pela prática em regime fechado e perderá o cargo público de policial militar. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 25, pelo Ministério Público da Bahia, como parte dos resultados apresentados pela "Operação Vindicta".

A condenação, em segundo grau, acata denúncia do Ministério Público estadual, oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), revertendo o entendimento da Justiça de primeiro grau, onde o policial havia sido inocentado.

Luís Rafael Silva de Souza, Deivison Santana Silva e Robson Cardoso da Silva já haviam sido condenados na primeira instância e tiveram as sentença confirmadas pelo Tribunal de Justiça. Eles já estão presos e irão cumprir mais de nove anos e 11 meses cada um. Os quatro condenados foram alvos da “Operação Vindicta” do Gaeco, que, em atuação conjunta com a 2ª Promotoria de Justiça de Seabra, que apurou o crime de sequestro de Marilene Barbosa Costa, com o fim de obterem para si vantagem econômica, como condição do resgate.

Entenda

Segundo ao denúncia, o crime teria sido cometido pelos denunciados na madrugada do dia 22 de agosto de 2021, por volta das 3h, no Povoado da Lajinha, zona rural, Seabra. A vítima estava em sua casa com seu marido, quando quatro homens, encapuzados e armados, invadiram a casa e, ameaçando a vítima com facas e armas de fogo, exigiram o pagamento da quantia de R$ 100 mil.

A denúncia narra que, quando ela disse ter apenas R$ 45 mil reais em sua conta bancária, foi arrastada pelos denunciados e colocada no banco traseiro de um carro. A vítima foi conduzida a uma localidade erma, na rua Vitorino Borges, onde o carro foi usado como cativeiro. O local fica ao lado da casa de Juracy, e serviu como ponto de apoio para eles durante o crime.

No local, sob ameaças, transferiu dinheiro da sua conta para a de outra denunciada. Os denunciados ainda teriam entrado em contato com o marido da vítima na tentativa de obter mais dinheiro, o que não conseguiram. A vítima foi liberada às 11h nas margens da rodovia federal BR 242.