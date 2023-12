Quatro suspeitos de matar PMs morrem em confronto na Bahia | A TARDE

Cinco homens suspeitos de envolvimento nas mortes de dois policiais militares foram encontrados no domingo, 3, durante ações da Polícia Militar e da Polícia Civil em Santa Maria da Vitória. Um homem foi preso pela PC e outros quatro morreram em confronto, em ocorrências diferentes.

O soldado Elias França, lotado na 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santa Maria da Vitória), foi morto em uma festa que acontecia na cidade. O cabo da PM João Paulo Fernandes Batista, das Rondas Especiais (Rondesp) Oeste, foi morto durante um confronto com criminosos.

O primeiro suspeito foi localizado logo após a morte do soldado Elias. As equipes iniciaram as buscas e, na rua Francisco Novais, no bairro Macambira, encontraram o suspeito, que resistiu à prisão. Ele foi atingido, socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Com ele, foram encontrados um revólver, munições de calibre 32, um quilo de cocaína, maconha, dois celulares, R$ 519, cinco euros, balanças e roupas camufladas.

Durante a tarde do domingo, policiais da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial (DT) de Santa Maria da Vitória localizaram e prenderam outro envolvido no crime, que havia conseguido fugir em uma moto com o autor dos disparos.

Segundo a polícia, durante depoimento, ele confessou participação, apresentou detalhes do ocorrido e indicou o local onde o principal suspeito de ter atirado no soldado França estaria escondido.

O suspeito de ser autor dos disparos foi encontrado no distrito de Cuscuzeiro, zona rural de Santa Maria da Vitória, onde ele e outro comparsa estavam escondidos e reagiram à presença policial.

No novo confronto, ocorrido com guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, Rondas Especiais (Rondesp) Oeste, 30ª e 38ª CIPMs, o cabo PM João Paulo foi atingido, socorrido e não resistiu. Os criminosos também morreram.

Já por volta das 21h, o último suspeito de envolvimento na morte do soldado foi encontrado escondido em uma casa na rua 22, do bairro Nova Esperança. Ele foi atingido durante confronto com a polícia e socorrido para o Hospital Municipal Doutor José Borba, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi encontrado com um revólver calibre 32, 18 gramas de maconha, 43 de cocaína, 92 de crack e uma balança.

A arma de fogo roubada do soldado França foi recuperada e outras três também foram apreendidas durante as ações.