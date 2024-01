Quatro vítimas da tragédia na BR-324 seguem internadas na Bahia | A TARDE

Uma semana após o acidente que vitimou 25 pessoas na BR-324, na região norte da Bahia, quatro pessoas seguem internadas em hospitais do Estado. Segundo comunicado da prefeitura de Jacobina, três delas estão em unidades de Salvador e outra na cidade de Feira de Santana, no interior do Estado. O estado de saúde das vítimas não foi revelado.

Conforme o comunicado da prefeitura, Jailson Rodrigues dos Santos está no Hospital Geral do Estado (Salvador), Ana Clara Santos Silva se encontra internada no Hospital do Subúrbio (Salvador), Benjamin Fernandes dos Santos está no Hospital da Criança (Salvador) e Ludmila Lima Mandu segue internada no Clériston Andrade (Feira de Santana).

O acidente ocorreu na noite do último domingo, 7, e deixou 25 mortos. Entre as vítimas, estão 22 passageiros do ônibus e três ocupantes do caminhão. Oito pessoas que estavam no ônibus foram levadas para unidades de saúde do Estado, devido aos ferimentos.

Uma delas, identificada como Maria da Conceição Fernandes de Jesus, morreu na quinta-feira,11, após quatro dias internada Hospital Regional Vicentina Goulart (HRVG), em Jacobina. Ela foi a 25ª vítima.