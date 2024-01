Sobrenome gerou divergência em mortes de acidente na BR-324; entenda | A TARDE

Um equívoco com relação ao nome de umas das vítimas gerou contagens erradas no número de mortes do trágico acidente na BR-324. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia divulgado 25 pessoas, mas, posteriormente, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou 23 vítimas, que depois foi atualizado para 24.

O nome acrescentado pela perícia é o de Paulo de Jesus Araújo, de 52 anos. Ele era natural de Jacobina e está presente na lista de passageiros que estavam no ônibus da Naldo Turismo, envolvido no acidente. A vítima foi encaminhada sozinha para o DPT de Serrinha e, por isso, não foi contabilizado em um primeiro momento.

Dessa forma, um nome ficaria pendente entre a lista divulgada pelo Corpo de Bombeiros e o DPT. Em apuração realizada pelo Portal A TARDE, foi informado que o erro aconteceu no nome de João Vitor Carvalho Lima.

Inicialmente, na relação de passageiros divulgada pela empresa de ônibus, ele foi identificado como João Victor Maia, erro que também foi reproduzido na nota de pesar da Prefeitura de Jacobina.

Em contato com a reportagem, o DPT explicou que a identificação aconteceu por João Vitor Carvalho Lima pertencer à família Maia e ser conhecido como Victor Maia, entretanto, ele não possui o sobrenome em seu registro.

Dessa forma, ficou retificado que o número de mortes no acidente entre o caminhão e o micro-ônibus ficou em 24 pessoas, sendo 21 no coletivo e três no caminhão que transportava a carga de mangas.